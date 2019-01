VIDÉO. Coupe de France - 16e de finale : “Tout est possible” pour l'Iris Club de Croix !

Coupe de France : J-1 pour l'Iris club de Croix face à Marignane en 16e



Trois seizièmes de finale en 5 ans

Iris Club de Croix Football Les joueurs en mode TGV

Sur le papier, ilsne sont pas favoris. Pensionnaire de National 2 (4e division), l'évolue un niveau en dessous que le(National), qu'il est parti affronter ce mercredi (18h30) avec en jeu, un ticket pour les 8e de finale de la. "On aurait espéré quand même une Ligue 1 ! Maintenant, on va à Marignane, une très bonne équipe de National. On sait qu'ils sont spuérieurs à nous au départ, mais on se dit que tout est possible, et que la qualification peut se faire mercredi", dit le manager général de Croix Jean Antunes, optimiste."C'est un match qui va se jouer dans les têtes. Physiquement on sait qu'on répondra présent !", renchérit Thomas De Parmentier, milieu de terrain.L'Iris Club de Croix est un habitué des beaux parcours en Coupe de France, avec pas moins de trois qualifications pour les seizièmes de finales ces cinq dernières années. Et même un, c'était en 2015 : avec une sortie de la compétition aux tirs au but, face àMême à l'extérieur, les Nordistes croient en leurs chances comme l'autre milieu Emmanuel Debordeaux : "On a une grosse équipe, avec un groupe soudé. On croit en Nous !".Une rencontre prise très au sérieux par le staff et son équipe, qui se sont presque entraînés dans le secret en ce début de semaine, souhaitant protéger les "principes de jeu" qu'ils ont prévu d'appliquer à Marignane : " Si on en parle devant tout le monde... après il n'y a plus vraiment d'intérêt ! C'est mieux de le garde pour nous !", selon le capitaine Alexis Zmijak.