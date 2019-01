VIDEO. Coupe de France : Croix continue l'aventure grâce à un nouvel exploit à Marignane

Un penalty et deux doigts d'honneur : le drôle d'enchaînement de Derville #CoupedeFrance https://t.co/8GQEtgdcqE — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 23 janvier 2019

Une division d'écart et un petit tir au but d'écart à l'arrivée. L'(N2) a éliminé le club de(National). Les Croisiens joueront les 8èmes de finale de la Coupe de France dont le tirage est prévu ce jeudi soir.Un nouvel exploit face à un club de niveau supérieur.avait déjà battu aux tours précédents Paris FC (Ligue 2) et Raon-l'Etape (N3). Le club de la métropole lilloise avait déjà atteint ce niveau de la compétition en 2015 ( battu par Concarneau ).Une victoire presque logique au vu du nombre d'occasions croisiennes au cours du match. La division d'écart était presque invisible. Et c'est au bout du bout du suspense quearrêta l'ultime tir au but de Marignane.Belle soirée juste un peu ternie par l’expulsion de Derville, défenseur de Croix, auteur de doigts d’honneur vers la tribune après avoir réussi son tir au but.