VIDEO. Coupe de France : exploit de Croix (N2) qui élimine le Paris FC (Ligue 2)

Le but de la qualif (Croix-Paris FC)

La joie des Croisiens à la fin du match

2 divisions d'écart mais à l'arrivée un but d'avance pour le petit poucet. Le charme de la Coupe de France dont c'était le 7ème tour ce vendredi.en marquant un but en toute fin de match, à domicile. Un cafouillage à la 95ème minute, dans les ultimes secondes du temps additionnel ethérite du ballon et le pousse en pleine lucarne parisienne. Explosion de joie. L'arbitre siffle immédiatement la fin du match !passe donc ce 7ème tour de la Coupe de France. Le Paris FC est pourtant actuellement la meilleure défense de Ligue 2. « C’est ma première grosse déception depuis que je suis à Paris, a réagi l'entraîneur parisien Bazdarevic . On peut perdre un match mais on porte quand même un maillot. Je les (joueurs) ai bougé à la mi-temps, ça a été chaud. Mais on aurait dû montrer un peu plus de caractère. »En 2015, l'Iris Croix avait atteint les 8èmes de finale de la Coupe de France.