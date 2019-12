VIDEO. Coupe de France : le RC Lens éliminé par Dieppe, club de N3

FC Dieppe - RC Lens : le 1er but dieppois (Etame)

Cueillis à froid. Le RC Lens a encaissé deux buts en 8 minutes à Dieppe ce dimanche après-midi . D'abord en offrant un but tout fait au N°9 normand Etame. Une grosse erreur de Cheick Doucouré qui remet le ballon en jeu. 1-0 après seulement 3 minutes de jeu.Et le pire est à venir. Quatre minutes plus tard. Dieppe double la mise par Henoc, laissé seul et qui dribble, plein de san-froid Vincenzini. Les Sang et Or sont menés 2-0. Scénario improbable.Comme souvent en Coupe de France, le petit semble survolté, sur un nuage, pendant que le gros, le RC Lens, semble à côté de ses pompes. Le pressing est dieppois. Les Normands ne reculent pas en 1ère mi-temps.Le RC Lens entame mieux la 2ème mi-temps mais reste maladroit. 58ème minute : belle percée de Costa qui dribble son défenseur sur le côté et centre en retrait; Moukandjo réduit le score. 2-1 : les Lensois retrouvent un peu d'allant.Ils marquent même le but de l'égalisation à la 64ème minute par Banza mais l'arbitre siffle un hors-jeu pas évident. A la 78ème minute, Mesloub, entré en jeu, trouve la barre tranversale. Dieppe tient son exploit.Le temps passe, les Lensois sont au bord de l'élimination face à une équipe qui évolue 3 divisions en dessous de la Ligue 2. Ils poussent mais Dieppe tient bon, poussé par son public. 2-1 : le score en reste là.Les 32èmes de finale auront lieu les 4 et 5 janvier 2020. Sans le RC Lens qui va pouvoir se concentrer pleinement sur la montée en Ligue 1...