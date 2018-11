VIDEOS. Coupe de France : le RC Lens se qualifie en battant Nogent-sur-Oise

RC Lens - Nogent-sur-Oise

En cette journée de manifestations sur les routes samedi, les Lensois sont partis tôt pour être sûrs de rejoindre Beauvais à temps pour le début du match. Les Rouge et Or (en maillots bleus cette fois-ci) y affrontaient Nogent-sur-Oise, club de Régional 1, pour une place pour le huitième tour de la Coupe de France., avec deux buts deen toute fin de première mi-temps et en tout début de seconde (45et 47). Le RCL a ensuite réussi à résister aux attaques des Nogentais.Le match a été interrompu, non pas à cause de fumigènes lancés par certains supporters lensois, mais à cause de la présence de CRS qui dispersaient des manifestants aux abords du stade.Au final, la rencontre d'hier s'est conclue de façon très logique avec une victoire facile du club de deuxième division face à celui de région.Au final, cette soirée aura permis de. "On n'a pas fait une bonne première mi-temps, la faute à Nogent qui a bien su se montrer dangereux. Heureusment le but avant la mi-temps nous a fait du bien, et après on a bien maitrisé la partie", résumait Philippe Montagnier, l'entraîneur du RCL à la fin du match.Une victoire facile donc, avant une échéance plus qu’importante samedi prochain contre Grenoble.