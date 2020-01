VIDEO. Coupe de la Ligue : le LOSC écarte l'Amiens SC

LOSC-Amiens SC : les réactions

Luka Elsner (entraîneur d'Amiens SC) : "Il n'y a pas d'énervement mais de la déception, car malgré le fait difficile du carton rouge, j'ai peu de choses à reprocher aux joueurs. On est très bien entré dans le match, on était bon dans l'agressivité, on gagnait des duels... Les efforts, le courage étaient là, la notion d'état d'esprit était présente. [Sur l'exclusion :] La gestion des émotions est importante, il faut savoir se contrôler, garder la tête froide. C'était déjà dur à 11 contre 11 alors à 10... Mais l'état d'esprit n'a pas péché et la qualité était au rendez-vous durant la première demi-heure. Mais on n'a pas le temps pour la déception car on a une mission importante samedi contre Montpellier (en championnat)."

Christophe Galtier (entraîneur de Lille) : "Mon premier sentiment, c'est notre très mauvaise première période où on a été vraiment pas bien dans la qualité technique, sur la manière de faire circuler le ballon, la capacité à récupérer le ballon assez tôt. Je n'étais pas satisfait du tout de ce qu'on avait fait jusqu'à l'exclusion. On a eu beaucoup de déchet et on avait un rythme trop bas. En jouant à la +baballe+, en ronronnant, on a conforté notre adversaire dans sa volonté de nous presser. On est en demie mais il y a des belles équipes. L'ambition c'est de gagner la demi-finale. Si on avait le bonheur de recevoir et d'éviter l'ogre (le Paris SG), ça serait bien !"