VIDEO. Coupe de la Ligue : Le RC Lens tombe Clermont au bout du suspense

RC Lens-Clermont : le résumé

Les résultats du 2e tour, mardi

Le RC Lens, 11e de Ligue 2, a su revenir par deux fois au score face à Clermont (3e) avant de décrocher son billet, aux tirs au but, pour les 16es de finale de la Coupe de la Ligue où les équipes de L1 effectueront leur entrée, à l'exception des équipes "européennes".Le RC Lens a été mené dès la 12e minute après l'ouverture du score de Lorenzo Rajot pour Clermont. Mais Florian Sotoca a ramené les Sang et Or dans la partie juste avant la pause. Trois minutes après le retour des vestiaires, Mario Gonzalez a replacé les Clermontois devant, mais Walid Mesloub a égalisé sur pénalty pour les Lensois.Finalement c'est au bout de la séance de tirs au but que les Lensois vont réussir à se qualifier. Grâce notamment à leur jeune gardien Didier Desprez qui a réussi à arrêter mes pénaltys de Ndiaye et Magnin. Les Sang et Or l'emportent 5-4 et disputeront les 16es de finale de la compétition.​​​​​​​Nancy - AC Ajaccio 1-0Bourg-en-Bresse (N) - Béziers (N) 1-1Bourg qualifié aux tirs au but (6-5)Le Mans - Orléans 2-2Le Mans qualifié aux tirs au but (8-7)Niort - Grenoble 0-0Niort qualifié aux tirs au but (5-4)Gazélec Ajaccio (N) - Paris FC 1-1Paris FC qualifié aux tirs au but (6-5)Lens - Clermont 2-2Lens qualifié aux tirs au but (5-4)