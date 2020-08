VIDÉO. Covid-19 : la quarantaine britannique, ultime coup de massue pour les campings déjà affectés par la crise

"Le mois d'août se présentait pas trop mal"

"On prend un coup de bâton qui va peut-être faire mal !" Vu des campings des Hauts-de-France, et notamment de celui du Château de Gandspette, à Eperlecques, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), la quarantaine de deux semaines imposée par le Royaume-Uni aux personnes qui entrent sur son territoire depuis – notamment – la France, a des conséquences désastreuses."Tous ces espaces là sont vides", poursuit le gérant Olivier Pauwels, "et normalement un 16 août on devrait avoir beaucoup plus de monde". L'industrie du tourisme avait commencé l'année 2020 dans la douleur, en raison de la crise sanitaire, mais elle était sur le point de remonter la pente. "Le mois d'août se présentait pas trop mal pour se faire une petite trésorerie pour passer l'hiver."En témoigne la vague d'annulations à laquelle Julien Blaire, le responsable de la réception, fait face. "Depuis trois jours, on n'arrête pas. Les annulations, les appels ou les gens qui veulent remonter plus tôt, aussi..." Le tableau des réservations se fait de plus en plus clairsemé.Le gérant du camping du Château de Gandspette, où 95% de la clientèle est étrangère, hésite même à clore sa saison avant l'heure. "Ce sont des campings qui étaient déjà impactés avant cette annonce, mais qui demain seront vides et devront fermer parce que leur saison sera terminée", résume tristement Laurent Pruvot, président de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. "Après est-ce qu'ils pourront survivre avec les aides de l'État, le chômage partiel... on l'espère, mais ça n'est pas certain."