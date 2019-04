VIDEO. Crit'air : les amendes sont tombées pour les automobilistes qui n'ont pas la vignette

Des amendes pour les automobilistes qui n'ont pas la vignette Crit'air

Pour circuler dans la métropole lilloise ce mardi 9 avril, il fallait presque montrer patte blanche . La vignette crit-air est obligatoire. Et pas de chance pour certains. Car les forces de l'ordre veillent à faire respecter cette obligation.. Au minimum 22 euros.Ce matin, à, ils étaient encore nombreux à ne pas posséder le précieux macaron.-Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur ?-Pour la vignette Crit'air ? Je ne l'ai pas !-Ah, je vais vous demander de couper le moteur..."C'est quand même un dispositif qui existe depuis juillet 2017, explique la capitaine Christine Philippe des CRS autoroute Nord Pas-de-Calais. La première fois, on avait été dans l'explication et la prévention. Là, on voit que certains pensent que ça ne sert à rien. Donc là, on verbalise !"Seule tolérance : pour les automobilistes qui ont commandé la vignette et ne l'ont pas encore posée sur leur pare-brise. Beaucoup néanmoins estiment ne pas être suffisamment informés. "Je trouve qu'ils n'ont pas bien communiqué, explique une automobiliste. On le sait après. Une fois que tout le monde s'est fait verbaliser, on le sait..." "Je suis sanctionnée, renchérit une autre. Je vais mettre ma vignette. Par contre, je ne sais pas où prendre l'information".Sur autoroute en effet,La circulation différenciée à Lille et la réduction de vitesse obligatoire ont été prolongées jusqu'à mercredi soir.