VIDEO. Cuincy : dans cette boutique, tout est gratuit !

Cuincy : dans cette boutique, tout est gratuit !

La BoutiKa'Dons Des ateliers* vous permettant d'apprendre à fabriquer vos produits "maison" vous seront proposés durant La Fête Solidaire de La BoutiKa'Dons ce samedi 22 septembre. 3 ateliers sur pré inscription...

Journée portes ouvertes

Elisabeth est une passionnée de décoration mais pour elle pas question d'acheter neuf. Depuis quelques semaines, elle vient presque tous les jours dans une boutique de, "La BoutiKa’Dons" pour trouver des produits d'occasion. "C'est plus original, explique-t-elle. Ça redonne une vie aux objets. Il y a des choses qui sont plus spécifiques qu'e ce qu'on peut trouver dans des boutiques un peu plus banales."Bibelot, vêtements et même jeux pour enfants... Dans cette boutique, pas besoin de payer. Tout est gratuit. Le but : donner une seconde vie à des objets qui auraient dû finir à la poubelle."On essaie de changer les mentalités, affirme Sylvie Boussemart, fondatrice de la BoutiKa'Dons. Il y un réel besoin sur le territoire. Il y a une surconsommation. On essaie de lutter contre ça et le fait qu'il y a trop de matières premières qui sont extraites. Notre mission est vraiment écologique."Une démarche qui a su trouver son public :. Sans conditions : "On n’a rien à justifier pour venir à La BoutiKa’Dons, on n’a pas à amener nécessairement quelque chose car parfois on n’a rien à offrir, on peut prendre ce qui peut nous être utile. Et puis on espère aussi qu’on en profitera pour discuter, partager un peu plus que des objets."Un acte écologique mais pas seulement... Des associations qui aident les personnes en difficulté viennent également chercher des vêtements.Pour fonctionner, la boutique a besoin de dons. Alors pour se faire connaître, elle organise ce samedi une journée portes ouvertes avec ateliers gratuits : couture, gestes de premier secours, coiffure… Pour en profiter, il suffit de devenir adhérent pour 5 euros par an. Des tirelires sont également à disposition pour recueillir la participation libre des clients qui peuvent ainsi participer au fonctionnement de l’association.La boutique deest l'une des premières en France. Il existe déjà dans la région des armoires à dons et des magasins gratuits (mais pas ouverts tous les jours) à Ferfay et Haisnes (Pas-de-Calais).