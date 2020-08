VIDÉO. Cyclisme : le Belge Remco Evenepoel, grand favori, chute lourdement sur le Tour de Lombardie

Terribles images de la chute de Remco #Evenepoel. Prions pour des nouvelles rassurantes. 🙏🙏🙏#ILombardia pic.twitter.com/ZSnw9EVwSm — Jens Villumsen (@J_Villumsen) August 15, 2020

Crash of @EvenepoelRemco on the descent of Sormano. We'll give you more details when we'll have them.#ILombardia — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 15, 2020

Le coureur évacué conscient par les secours

Le coureur a été évacué conscient par les secours italiens. • © Marco Bertorello / AFP

After his #ILombardia crash, @EvenepoelRemco has been tended to by the doctors and is now taken to the hospital with the ambulance. — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 15, 2020

Un deuxième accident pour son équipe

Le jeune coureur belge Remco Evenepoel, grand favori de l'épreuve, a été victime d'une très impressionnante chute ce samedi dans une descente lors du Tour de Lombardie (Italie), basculant au-dessus d'un parapet et dans le vide."Chute de Remco Evenepoel dans la descente de Sormano. Nous vous donnerons plus de détails quand nous en aurons", a tweeté son équipe Deceuninck-QuickStep.Des images prises par un photographe de l'AFP montrent le jeune Belge (20 ans) conscient et grimaçant, en contrebas du pont duquel il a chuté.Une vingtaine de minutes après sa chute, il a été conduit en ambulance à l'hôpital Sant'Anna de Côme. Évacué sur un brancard, il portait une minerve autour du cou.Remco Evenepoel, le plus grand espoir du cyclisme mondial, faisait partie d'un groupe de sept coureurs restés seuls en tête en haut du terrible mur de Sormano, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée du Tour de Lombardie.Les images télévisées de la chute d'Evenepoel, très impressionnantes, montrent son vélo se bloquer sur un décrochage du muret, après une erreur de trajectoire du coureur.Le cycliste est passé ensuite au-dessus de son vélo, sa tête semblant toucher le muret du pont, et il est tombé en contrebas, d'une petite dizaine de mètres. La descente se faisait à grande vitesse sous l'impulsion de Vincenzo Nibali et Evenepoel était au moment de sa chute très légèrement décroché."Il a été pris en charge par les médecins et est actuellement conduit à l'hôpital", a confirmé l'équipe Deceuninck-QuickStep, toujours sur Twitter.Les premières informations concernant son état de santé sont rassurantes. La télévision publique italienne Rai évoque "des contusions à une jambe". Son équipe a demandé à chacun d'éviter "les spéculations" et devrait prochainement donner des nouvelles.Cette chute spectaculaire est le deuxième incident majeur vécu par l'équipe Deceunick-Quickstep depuis la reprise des courses, après le grave accident subi par le Néerlandais Fabio Jakobsen, sur le Tour de Pologne Percuté sur la ligne d'arrivée par le Belge Dylan Groenewegen, le coureur était resté 24 heures dans le coma. Il a depuis été transféré dans un hôpital des Pays-Bas, dans un état "grave, mais stable", a indiqué son équipe.