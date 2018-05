VIDEO. Dangereuse et interdite : les baigneurs adorent la carrière d'Emerchicourt

Dangereuse et interdite : les baigneurs adorent toujours la carrière d'Emerchicourt

"Moi, je ne tiens pas à ce qu'il y ait un nouveau décès"

Dès qu'il fait chaud, la carrière d', près de Denain (Nord) est prise d'assaut… Ce mardi après-midi, ils étaient près d'une centaine à profiter de l'eau turquoise. Pourtant, cette ancienne carrière de craie est une propriété privée interdite."Tous les week-ends, on vient , dès qu'il fait beau. L'eau est super bonne... C'est interdit, mais l'eau est bonne. Y'a pas trop de danger", explique un baigneur régulier. "Il y a des trous de 18m, mais on sait où ils sont, et on est des bons nageurs... Il n'y a pas de soucis, on surveille bien les enfants" renchérit un autre.Un danger minimisé par ces baigneurs et pourtant… bien présent. Une chute accidentelle ce week-end et puis en 2008 et 2015, deux jeunes s'y sont noyés. L'eau par endroit y est extrêmement froide pouvant provoquer des hydrocutions.Pour le maire d', le souci c'est que l'accès au site est facile. Si côté village, il est fermé par une clôture... Un peu plus loin, un chemin départemental le longe offrant de nombreuses possibilités pour y pénétrer."Moi, je ne tiens pas à ce qu'il y ait un nouveau décès, il faut arrêter ça... J'ai interpellé le procureur, la gendarmerie pour trouver trouver une solution. Il faut que empêcher les gens de rentrer dans cette propriété", explique Michel Loubert, Maire d'Sauf que la carrière est immense. Les propriétaires, que nous avons pu joindre, estiment faire le maximum mais avouent être désemparés. A chaque fois qu'ils installent des panneaux ou des clôtures, ils sont arrachés…