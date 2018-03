VIDEO. Dany Boon est “ravi” de payer des impôts en France

J'ai gagné cet argent grâce à mon pays, à l'éducation que j'y ai reçue, c'est normal que ça lui revienne

Dany Boon, le roi du box-office - C à Vous - 30/03/2018

Dany Boon, un pied en Belgique, un autre aux États-Unis, et la feuille d'impôts en France ? Le plus célèbre des Ch'tis a tenu à rappeler sur le plateau de C à vous sur France 5 vendredi qUn choix..., assure-t-il,après Bienvenue chez les Chtis. "Je voulais payer mes impôts en France" précise Dany Boon, dont le dernier film "La Chtite famille"Une façon de répondre aux rumeurs :Dany Boon rappelait en février qu'il travaillait dans les trois pays, ajoutant auprès de nos confrères belges de La Dernière Heure : "J’ai même toujours blagué en disant que j’étais le seul Français à avoir une maison en Belgique mais pas pour des raisons fiscales !"Le Nordiste a également expliqué à nos confrères de Marianne qu'il ". Et ça me va très bien ! J'ai gagné cet argent grâce à mon pays, à l'éducation que j'y ai reçue, c'est normal que ça lui revienne.""Sur le plateau de C à vous, le cinéaste sourit : "C'est la première fois de ma vie que j'ai payé une".