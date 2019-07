VIDEO. Dany Boon : regardez la bande-annonce de “Le Dindon”, son nouveau film en tant qu'acteur

LE DINDON Bande Annonce (2019) Dany Boon, Comédie



Bientôt un nouveau film en tant que réalisateur

Dany Boon à l'affiche d'une nouvelle comédie. Elle s'appelle "Le Dindon" : c'est une adapatation de la pièce de théâtre écrite à la fin du 19ème siècle par Georges Feydeau. Le réalisateur Jalil Lespert en a fait une version moderneLe comédien nordiste tient un des rôles principaux aux côtés de Guillaume Gallienne, Ahmed Sylla, Laure Calamy, Camille Lellouche et Alice Pol. Cette drnière avait déjà joué dans "Supercondriaque" et "Raid dingue", deux films réalisés par Dany Boon."Le Dindon" est un vaudeville classique plein de quiproquos, tromperies et marivaudages. Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin (incarné par Dany Boon). Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.Le film sortira le 25 septembre prochain. En voici la bande-annonce.Dany Boon a également annoncé avoir quasiment bouclé le scénario de son prochain film en tant que réalisateur, après avoir triomphé en 2018 avec "La ch'tite famille". Il sera tourné à Marseille.Le mois dernier, le film "Murder mystery" tourné pour Netflix , et dans lequel Dany Boon joue un inspecteur français, a cartonné. En février 2020, sortira la comédie "Le lion", dans lequel le Nordiste partage la vedette avec Philippe Katerine.