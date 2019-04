VIDEO. Dany Boon : regardez la bande-annonce du film Netflix “Murder mystery” avec Jennifer Aniston et Adam Sandler

MURDER MYSTERY Bande Annonce VF (Dany Boon, 2019) Comédie Netflix

Dany Boon à Hollywood ! Pour la première fois, le comédien-réalisateur nordiste joue dans un film produit aux Etats-Unis. Un rôle d'inspecteur dans une comédie avec Jennifer Aniston et Adam Sandler.La bande-annonce publiée ces jours-ci donne une idée ce qu'on pourra voir dans ce film : cascades, meurtre et yatch géant. Une ambiance à la fois très américaine et en même temps qui lorgne du côté d'Agatha Christie.Dany Boon, qui apparait peu dans la bande-annonce, est d'ailleurs une sorte d'Hercule Poirot, un certain inspecteur Delacroix. Il parle anglais avec un léger accent et mène l'enquête de manière peu conventionnelle. L'histoire : un policier new-yorkais (Adam Sandler) emmène enfin sa femme (Jennifer Aniston) pour un long voyage en Europe. Une rencontre fortuite avec un homme mystérieux les conduit dans une réunion de famille sur le Super Yacht de Malcolm Quince, un milliardaire âgé. Lorsque celui-ci est assassiné, ils deviennent les principaux suspects, notamment aux yeux de l'inspecteur.Le film a été tourné l'été dernier aux Etats-Unis et en Italie. Il ne sera diffusé que sur Netflix à partir du 14 juin. Dany Boon est en contrat avec la plateforme de diffsion en ligne depuis 2018. C'est le géant américain qui a diffusé récemment son dernier spectacle "Dany Boon des Hauts-de-France".Dany Boon est actuellement en tournage d'un autre film "Le lion" avec Philippe Katerine. Sortie prévue en février 2020.