VIDEO. Dany Boon : ses “adieux” émouvants à la scène au Zénith de Lille

"Dany on t'aime !"

25 ans de scène et c'est fini ?a donné les deux derniers spectacles de sa tournée "Dany de Boon des Hauts-de-France" ce vendredi et ce samedi au. Une ambiance de fin de cycle, à s'baraque, et peut-être plus... En tout cas, le discours de remerciement à la fin ressemblait bien à un discours d'adieu..."J'arrête le one-man show, mais je vais continuer le cinéma. Et ça marche un p'tit peu, donc cha va", a-t-il dit moitié sérieux, moitié rigolard. "", lance un spectateur., parfois au bord des larmes lui répond..."C'est moi qui vous remercie...J'ai toujours tout fait pour vous le rendre avec le plus d'amour possible et de donner la plus belle image de vous, c'est-à-dire, la vraie.... C'est vraiment important de se rappeler de tout cet amour dans ce monde."Dany Boon a également remercié Dominique Pizzi, son premier producteur, Line Renaud, Sylvie Joly, Raymond Devos, Patrick Sébastien... Et sa mère : "J'ai une maman absolument extraordinaire. Qui véhicule quelque chose de très important, l'âme du nord..."", a repris le public en coeur... Des moments filmés vendredi et samedi par La Voix du Nord . Vive les ch'tis, vive le ch'nord !



« Ce spectacle sera peut-être mon dernier one-man-show », avait déclaré Dany Boon dès septembre 2016. Celui qui a joué 8 one-man shows précisait tout de même :

« Disons que je ne vais pas revenir seul sur scène avant très longtemps. » Des adieux de music-hall donc, pas forcément définitifs. A noter d'ailleurs que Dany Boon donnera une toute dernière représentation de son spectacle le 28 avril à l’Olympia à Montréal.





Pendant ce temps, son dernier film "La ch'tite famille" a déjà dépassé la barre des 5 millions de spectateurs !