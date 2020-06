VIDEO. Déconfinement : comment les restaurateurs se préparent concrètement à la réouverture ce mardi

Déconfinement : comment les restaurateurs se préparent concrètement à la réouverture ce mardi

Reportage d'Ophélie Masure, Bruno Espalieu et Tonio Da Fonseca

Le mètre est devenu l'outil indispensable de la reprise. Pour les restaurateurs, il faut désormais appliquer scrupuleusement les nouvelles normes d'hygiène. A commencer par la distance d'un mètre entre les tables mais aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique.Une contrainte pénible pour les restaurateurs ? Non, un moindre mal plutôt... « Ça fait plaisir, explique Radouan El Argoubi, gérant du restaurant "Le Souk". On attendait que ça. C'est vrai que c'est une ambiance bizarre mais c'est du bon sens aussi... Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a de la place. On ne perd pas beaucoup de tables."Pour être rentable, il doit tout de même assurer 60 couverts par jour. C'est donc aussi sur son projet de terrasse qu'il mise. Il n'a pas encore l'accord de la mairie de Lille mais il en attend beaucoup. "Sans les terrasses, ça va être encore pire. C'est la saison d'été qui arrive. Personne n'a envie d'être enfermé » Il espère que la mairie de Lille fera un effort à Lille-Wazemmes comme elle l'a fait dans d'autres quartiers de la ville.Des rues seront piétonnisées. Et la mairie a aussi décidé de ne pas prélever la redevance terrasse cette année . Tout est en place, reste désormais à prendre le temps de tranquilliser les esprits et à rétablir la confiance…Il y a urgence !