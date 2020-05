VIDÉO. Déconfinement : des familles retrouvent leurs enfants handicapés placés en Belgique après trois mois sans se voir

Déconfinement : des familles retrouvent leur enfant handicapé placé en Belgique

Aucun cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie

"En tant que maman c'es très difficile d'être coupée de ses enfants, même si elle est adulte maintenant", s'émeut la mère de Vanessa. La jeune femme est pensionnaire d'une maison d'accueil spécialisée à Vaulx près de Tournai, où elle vit avec 36 Français, tous en situation de handicap.Mesures sanitaires obligent, les week-ends en famille ont tous été suspendus au début du mois mars. Depuis le week-end dernier, les parents vivant de l'autre côté de la frontière peuvent récupérer leurs enfants pour quelques heures de bonheur ensemble.Cet assouplissement des règles sanitaires a été possible après que tous les résidents de la maison spécialisée ont été testés négatifs au coronavirus. Le port du masque des parents est obligatoire et ils se sont engagés à signaler toute suspiscion de Covid-19 dans leur entourage 15 jours avant et après les visites.Parmi les six personnes à rentrer voir leur famille ce week-end, Kristina retrouve sa maman. "Embrasser ma fille maintenant ce n'est pas possible mais bientôt j'espère", témoigne-t-elle, tout de même très heureuse de la revoir.Si tout se passe bien, le centre prévoit de rétablir de droit de visite sur place dès la semaine prochaine.