VIDEO. Déconfinement - Ilévia - SNCF : comment ça se passe dans les transports en commun sur la métropole lilloise ?

Une heure de pointe pour le moins calme

Comment le déconfinement s'est déroulé dans les transports en commun sur Lille ?

Reportage de Marianne Mas et Jean-Marc Vasco



"Privilégiez le télétravail !"

Gare Lille Flandres, le port du masque est obligatoire, ce qui change un peu la donne. "C'est calme, tout le monde est posé, personne ne bouge, les places sont respectées", explique un usager -masque sur le nez- à propos de l'ambiance dans le train.La nouveauté du jour, pour réguler le trafic passager dans les TER : une application smartphone appelée "SNCF" qui permet d'accéder à un coupon de réservation. "Je savais qu'en Ile-de-France il fallait avoir une réservation pour les transports en commun, mais ici, je n'étais pas au courant", reconnaît un jeune usager.Place des Buisses, à Lille, à 8h00, les bus reprennent du service. L'heure de pointe est pour le moins calme. Peu de personnes sont présentes dans les bus et tant mieux, car tous les bus ne sont pas équipés de marquages au sol. Dans le métro, en revanche, une place assise sur deux a été condamnée pour respecter les règles de distanciation physique.Un autocollant circulaire jaune délivre le message suivant : "Tous responsables, gardons nos distances". Côté ambiance, il y a ceux qui retournent au travail avec angoise : "J'ai failli faire demi-tour, puis je me suis dit allez courage !". Et d'autres : "je m'attendais à ce que le métro soit bondé et finalement non. C'est plutôt agréable alors... pourvu que ça dure !""Notre offre est que de 70%. Si donc on veut respecter les consignes d'un siège sur deux et les gestes de distanciation, il faut qu'il y ait moins de monde dans les transports collectifs. J'appelle donc les entreprises qui peuvent faire du télétravail à continuer pendant au moins les trois prochaines semaines", explique un représentant de l'exploitation du métro lillois.On observera ce mardi 12 mai, si les transports en communs lillois sont davantage bondés, avec la reprise de certaines écoles.