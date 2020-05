VIDÉO. Déconfinement. À Merlimont, le camping-car, résidence secondaire ambulante, idéale pour sillonner notre littoral

Liberté, sécurité, autonomie

Les camping-caristes "déconfinent" sur la Côte d'opale

Reportage Corinne Sala, Pascal Mahieu, Marc Graff



Des habitués et des novices du camping-car

Distance de sécurité respectée / © France 3

Le déconfinement, une libération pour les camping-caristes qui ont investi les aires d'accueil, depuis plus d'une semaine. Même si toutes n'ont pas été ouvertes, le plaisir de cette autonomie du camping-car, au temps du coronavirus est bien apprécié. La tendance s’est accentuée, jeudi, avec le pont de l’Ascension sur la Côte d'Opale.La plage de Merlimont, dans le Pas-de-calais, a retrouvé sa quiétude car les touristes du week-end sont repartis, hormis quelques chanceux installés à deux pas de la mer. Arrivés depuis une heure seulement d'Avesnes-le-Comte ou de Beuvry, les camping-caristes sont déjà confortablement installés, au pied de leur "résidence secondaire" ambulante ."On a laissé passer le long pont de l'Ascension. Comme moi, je suis en retraite, on est parti en début de semaine et on a comme ça, laissé la place pour ce week-end à ceux qui travaillent " précise cet habitué du tourisme de plein air. " J'ai pris mes congés, trois semaines ! Avec ma femme qui normalement travaille dans la restauration et comme les restaurants sont fermés et bien ça tombe bien ! Du coup on part pour ces trois semaines sur 100 kms" sourit le second propriétaire heureux sous le soleil de Merlimont.Quelques véhicules largement espacés offrent la distanciation requise en cette période de Covid-19. Ainsi, ces retraités venus d'Hesdin sont là depuis samedi, pressés d'utiliser leur nouvel achat et de profiter de la tranquillité en plein air. " On ne peut pas aller avec les serviettes sur la plage mais il y a beaucoup de promenades à faire. Nous sommes tout prés des dunes, on peut s'y promener, c'est idéal. La marche, ça fait du bien !"Depuis Aire sur la lys, cette famille s'évade toute l'année sur la Côte d'Opale au volant de sa "deuxième maison" : "on est arrivés il n'y avait pas beaucoup de monde donc pour stationné ça a été impecable ! On a bien regardé avant sur internet si c'était disponible avec le confinement ... et ça nous remet du baume au coeur aprés une bonne semaine de travail pour tous les deux. On se retrouve en famille, avec les enfants on profite et c'est que du bonheur ! "Certaines aires de camping-car comme à Wissant resteront fermées jusqu'au 31 mai, d'autres à Stella accueillent les véhicules garés en épis, bien cachés derrière la dune.