VIDÉO. Douai : les descendants de mineurs polonais fêtent Noël pour préserver leurs traditions

Douai : les descendants de mineurs polonais fêtent Noël pour préserver leurs traditions

"Là, c'est la relève !"

Wesołych Świąt ! Les descendants d'immigrés polonais fêtent Noël à leur manière, en costume traditionnel et avec son lot de chants et de danses. Samedi, lors de la fête organisée par l'association Polonia à Douai, foulards, ceintures ou coiffures étaient de sortie."Nous, les filles, on est coiffées avec une fausse tresse pour le coup, parce que j'ai pas les cheveux assez longs" glisse l'une des participantes. Un autre, porte un costume venant de "la région natale de Frédéric Chopin, d'où une grande fierté, pour moi qui adore la musique, de poster ce costume qui me va à merveille !"Et puis il y a l'opłatek, ce pain traditionnel que l'on s'échange en guise de vœux. Un ensemble de tradition qu'il s'agit de faire perdurer, comme le souligne la présidente de l'association Polonia Nathalie Rauwel. "Ça se perd un peu de plus en plus, c'est pour ça qu'on met un point d'honneur à le faire tous les ans pour apprendre cette tradition aux enfants et pour qu'ils perpétuent ça après quand ils seront plus grands !"Comme cette petite fille d'à peine deux ans, qui a revêtu un costume traditionnel. "C'est le grand-père paternel qui me l'avait ramené en 1988 et c'est le premier costume que j'ai porté, à l'époque où je faisais encore partie de la troupe et que je dansais", glisse sa maman, émue et fière. "Là, c'est la relève !"