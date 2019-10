VIDÉO. Dunkerque : au coeur d’un refuge pour femmes victimes de violences conjugales

"Tu n’as pas de papier, si tu vas porter plainte, la police va t’attraper tout de suite"

À Dunkerque, au cœur d'un refuge pour femmes battues



"On sait que ça existe mais on se voile la face"

« On me prendra au sérieux quand je serai morte. »

Aujourd’hui 3/9/19 à la machine à café, au déjeuner, à la sortie de l’école, au téléphone, sur les réseaux sociaux... partagez le ☎️3919.

Vous ne savez pas toujours qui peut en avoir besoin.#GrenelleViolencesConjugales pic.twitter.com/GD9Cpmjrla — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 3, 2019

C’est un havre de paix, temporaire, pour ces trop nombreuses femmes à subir des violences de la part de leur conjoint. À Dunkerque, ce centre, dont la localisation exacte est tenue secrète, héberge ces femmes qui n’ont plus d’autre solution que du quitter le domicile conjugal. Visage flouté, elles ont accepté de témoigner de leur quotidien.Derrière les violences physiques, sexuelles, et psychologiques, l'emprise des conjoints violents va encore plus loin. Une des femmes réfugiée dans le centre témoigne de cette violence administrative, preuve de l'emprise exercée par les maris violents : " Il m’a dit : “tu n’as pas de papier, si tu vas porter plainte, la police va t’attraper tout de suite, parce que le visa est fini, et toi, tu n’as pas le droit de rester ici”Comme Samira, la plupart des femmes qui sont envoyées, après une évaluation de leur situation, vers un centre d'accueil, ont dû mal à réaliser que leur situation n'est pas normale. L'une d'elles confesse : “Si je témoignais à visage découvert, on me dirait : « pourquoi tu parles de ça, c’est dans l’intimité. » On sait que ça existe mais on se voile la face".Depuis le début de l'année 2019, plus de cent femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Le gouvernement a fait de la luttre contre les féminicides, une "grande cause nationale". Un numéro d'urgence a été mis en place par le gouvernement : le 3919