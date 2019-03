VIDEO. Eclairage connecté, bornes wi-fi... comment les autoroutes belges vont faire peau neuve

Eclairage connecté, bornes wi-fi... comment les autoroutes belges vont faire peau neuve

Rendre le territoire attractif

Les lumières oranges au sodium, on s'y est tous habitués en roulant sur les autoroutes belges. Et bientôt ce sera du passé : les 100 000 lampes actuelles vont être. Nouvel éclairage mais aussi nouveau service..."L'éclairage seraet il va aussi y avoir, en fonction de l'intensité du trafic, un. Celui-ci sera effectué au travers de capteurs", rapporte Jacques Dehalu, responsable de la société de gestion des autoroutes Sofico.Mais pour profiter de ces nouveautés, il va falloir patienter un peu :. Il sera unique en Europe par son ampleur et la technologie déployée. "Dans le cas où un véhicule circulerait à contresens,et autres usagers de la route", explique la société autoroutière dans une vidéo de présentation.L'autoroute du futur deviendra donc une réalité de l'autre côté de la frontière. Une technologie qui permettra de. D'ici quelques mois, les travaux vont débuter : un nouvel éclairage modulable sera installé, desverront également le jour.La Wallonie veut être. Une image high-tech qui permettrait d'attirer plus d'entreprises sur son territoire. "On permet des informations en temps réel donc je pense que c'est un apport considérable pour l'utilisation par les usagers privés ou professionnels et", estime Willy Borsus, ministre-président de la Wallonie.Bornes wi-fi, capteurs bluetooth, éclairage modulable... les autoroutes belges () devraient, après ces travaux, être le bon élève de l'europe.