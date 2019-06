VIDEO. Elton John fait revivre ses années 70 au Stade Pierre-Mauroy

Elton John au Stade Pierre-Mauroy : "Bennie and the jets"

Elton John au Stade Pierre-Mauroy : "Tiny dancer"

Officiellement, ce sera le dernier concert au Stade Pierre-Mauroy. Le premier de sa tournée d'adieu en France "The Farewell Yellow Brick Road". 20 000 personnes ont voulu assister à l'événement ce mardi soir.Le show commence avec "Bennie and the jets", tube de 1973. Sir Elton, seul au piano, devant un écran géant qui diffuse des animations colorées et typées 70's.A 72 ans, Elton John n'a plus la fougue des années 70, mais il a décidé de se replonger complètement dans cette période la plus faste, celle que raconte entre autres le film actuellement à l'écran qui lui est consacré "Rocket man". Ci-dessous, voici "Tiny dancer", chanson de 1971.Auteur de tubes tels que "Your Song" ou "Crocodile Rock", il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, donné plus de 3500 concerts.