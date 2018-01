VIDEO. Des émeutes pour du Nutella en promotion

Deborah Harobed 2 eme vidéo Quand le #nutella est à -70% a #intermarché #beauvais ( vidéo d'un proche )

Myriam Maerten Ce jeudi matin à Intermarche avenue Motte à Roubaix, environ 200 personnes agglutinées devant l'entrée avant l'ouverture. Dès l'ouverture des portes, grosse bousculade, bagarre, personnes piétinées...

J’y travaille à Croix , c’est partis en 5minutes ça se bagarrer comme si c’était le black friday — Steevens (@Steevens_sch) 25 janvier 2018

Teddy Quehen Salade de Phalanges à Intermarché au Chemin Vert pour du Nutella #intermarche #nutella #promo

, c'est pourtant un goût salé que laisseront les trois jours de promotion chez certain amateurs de Nutella.Partout en France, cette promotion àa donné lieu à des scènes de chaos ce jeudi 25 au matin, C'était également le cas dans plusieurs villes des Hauts-de-France, selon Le Parisien.À Ostricourt, la gendarmerie a été appelée parce que des "clients très énervés" menaçaient d'en venir aux mains. À leur arrivée, les gendarmes ont constaté que la situation était redevenue calme. "On avait connu ça pour les soldes," confie-t-on à la gendarmerie.Ailleurs dans la région, des scènes de cohue ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, comme ici à Beauvais.À Roubaix aussi, l'ouverture de l'Intermarché avenue Motte a dégénéré. Une directrice d'association s'en indigne sur Facebook, décrivant "environ. Dès l'ouverture des portes, grosse bousculade, bagarre, personnes piétinées et tout cela pourquoi ? Et bien, tout cela pour acheter des pots de Nutella de 950gr qui étaient en promo à - 70% !"D'autres internautes décrivent des agressions. Une femme aurait même jeté un pot de Nutella sur un autre client.Les pots se sont en tout cas rapidement envolés. LEt tant pis si la promotion est censé se poursuivre jusqu'à samedi.