VIDEO. Illies : Emilie Pionnié veut devenir la meilleur boulangère de France

Emilie Pionnié, d'Illies, veut devenir la meilleur boulangère de France

21 ans a passé les sélections départementales puis régionales... Là voilà représentante des7h de travail le matin... puis 7h d'entraînement l'après-midi. Depuis deux semaines, la jeune femme s'impose un rythme d'enfer, pour faire de son mieux au concours. "J'aime beaucoup le côté manuel, le côté créatif..., explique-t-elle. Tous les jours, j'essaie de m'améliorer. Du coup, je ne trouve pas que c'est routinier."La jeune femme originaire d'(près de La Bassée dans le Nord) mise aussi sur sa particularité dans une profession composée à 95 % d'hommes : "Les femmes ont un regard un peu différent. Même si on sait faire la même chose, on a une petite touche féminine en plus. Peut-être un petit regard créatif..."A Paris, 2 jours d'épreuves et 17 autres candidats attendent Mélanie Pionnié. Pour l'épauler, Philippe Bazin, qui l'a embauchée comme apprentie. "C'est toujours une fierté pour nous, maîtres d'apprentissage, de voir un jeune et en boulangerie une jeune réussir", témoigne-t-il.Verdict à Paris jeudi soir.