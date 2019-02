Camera Embarquée - Touquet 2019 - Van Horebeek

La vidéo a été publiée par le Team Honda sur sa page Facebook . Du parc fermé aux premiers sauts à Stella-Plage en passant par le départ, la ligne droite ou le holeshot, on découvre l'de l'intérieur.Pas avec n'importe qui : avec le Belge, l'un des grands animateurs de cette édition 2019. Un pilote qui participait pour la 1ère fois à l'Enduropale et qui a été contraint à l'abandon sur casse mécanique mais qui a été longtemps en tête dans les 2 premières heures.Les images tournées avec la caméra vissée sur son casque sont époustouflantes. Parce que ça va vite et parce qu'il faisait beau au Touquet.