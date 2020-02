VIDEO. Enduropale du Touquet : le meilleur (highlights) de l'édition 2020 en 20 minutes

Enduropale du Touquet 2020 : le meilleur (highlights) de l'édition 2020 en 20 minutes

Un temps brumeux et pluvieux mais une 45ème édition lumineuse. Avec un Milko Potisek étincelant et des adversaires valeureux (Van Horebeek, Watson, Chapelière). Revivez l'Enduropale du Touquet 2020 en 20 minutes. Départ, holeshot, chutes, dépassements spectaculaires, on vous a compilé les meilleurs moments de cette 45ème édition.Passé en tête à la fin de la première heure, le natif de Dunkerque, cousin de Timoteï, double vainqueur de l'épreuve décédé à l'entraînement en 2009, a maintenu un rythme élevé et n'a pas été inquiété dans le final. Potisek, lauréat en 2018 et battu dans le dernier tour l'an dernier, revenait pourtant tout juste d'une fracture à un doigt subie fin novembre.Spécialiste du motocross, où l'effort est beaucoup plus court, Van Horebeek s'est écroulé de fatigue sur la ligne après avoir pris la deuxième place. Présenté comme le favori, Watson a subi une pénalité d'une minute pour avoir anticipé le départ. Il était alors déjà décroché et ne termine que troisième, à plus de cinq minutes du vainqueur du jour.Vous pouvez également revivre l'intégralité de la course ici