VIDEO. Enduropale du Touquet : Vergriete remporte la Vintage

Retrouvez son interview après la course

Enduropale vintage 2019 : l'arrivée

2019, c'est parti ! Désormais, le week-end de courses démarre avec la "", une épreuve réservée aux motos d'avant 1990, sur laquelle se retrouvent de nombreux anciens pilotes passionnés. Une course familiale qui a eu lieu sur une plage encore un peu enneigée.Le Nordiste, 2ème dans les deux manches, l'emporte au général devant les Nordistes Deudon et Pereira., avait remporté la 1ère manche.Vainqueur en 2017 et 2018,, 39 ans, a remporté la 2ème manche mais avait dû abandonner dans la 1ère (essence).Le classement complet de la "Vintage" de l'Enduropale du Touquet est ici