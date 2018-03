VIDEO. Un Eurostar “abandonné” dans le Valenciennois ?

Le train Eurostar abandonné - Urbex



Ceux qui s'intéressent à l'(exploration urbaine de lieux à l'abandon) ont déjà souvent vu des anciens châteaux, hôpitaux, piscines ou maisons... Photographiés ou filmés laissant transpirer une atmosphère entre nostalgie et fin du monde. Mais un train "à l'abandon", c'est beaucoup plus rare. C'est ce qu'ont filmé AdcaZz, un Parisien qui est venu dans le Hainaut avec ses amis, après avoir trouvé l'endroit (qu'il veut garder secret) en cherchant sur Internet."Je n'avais jamais vu ça, raconte AdcaZz , le youtubeur qui a filmé l'. C'est impressionnant à voir. Et à l'intérieur, c'est presque intact. On a l'impression qu'ils sont partis d'un coup. Même si ça se dégrade vite à cause de casseurs..."Effectivement, sur la vidéo, on aperçoit même des anciens magazines ou journaux. Certains sièges sont encore en bon état et on pourrait presque croire, à observer la cabine de pilotage que le train pourrait repartir... Cetétait composé de 13 voitures et deux wagons bar.Des images qui donnent au youtubeur un sentiment de gâchis : "Il y a plein de choses qui seraient réutilisables. Le travail de récupération pourrait être très utile. Ça pourrait donner du boulot à des gens. Ou on pourrait le réutiliser autrement. Mais là, ils laissent le train se dégrader. Je reçois plein de messages de toute l'Europe de gens qui ne comprennent pas. Dans certains pays, les trains durent 50 ans. Là, on laisse pourrir des wagons pas vieux du tout. On ne comprend pas."Les commentaires sont nombreux : « En tant que citoyen, nous ne pouvons pas nous permettre d’abandonner un véhicule motorisé n’ importe où, sous peine d’être lourdement sanctionné. Pourquoi la SNCF aurait-elle droit à ce bénéfice ? », écrit notamment un internaute. "Les wagons peuvent être transformés en logis pour les SDF, les sièges peuvent être aussi réutilisés à d'autres fins et les restants des pièces électroniques et métalliques recyclées...", suggère un autre.Eurostar, contacté par France Bleu Nord , indique ce train était en service depuis 1994 : "Il a été mis en stockage et gardiennage depuis 2016 et son démantèlement est en cours".L'entreprise voisine, qui s'occupe du démantèlement de trains SNCF, doit assurer une surveillance mais le site est complètement accessible et non gardé. Difficile de trouver un endroit pour un train de 800 mètres. Selon nos informations, l'entreprise chargée du démantèlement est actuellement "débordée"."Je pensais que ma vidéo allait faire bouger les choses mais ils ne m'ont pas appelé. Ce train devrait être démantelé dans un entrepôt. Il se retrouve à l'abandon dans une forêt. Je voulais le dénoncer à travers cette vidéo."Le youtubeur rappelle au début de sa vidéo que la pratique de l'Urbex est