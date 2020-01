VIDÉO. la Flamande Celine Van Ouytsel élue Miss Belgique 2020 (malgré un petit accident sur scène)

© MAXPPP

Un soutien-gorge laissé sur scène

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Près d'un mois après la France, la Belgique a à son tour élu sa Miss : Celine Van Ouytsel, originaire d'Herentals, en région flamande, succède ainsi à l'Anversoise Elena Castro Suarez.La jeune femme de 23 ans, titulaire d'un diplôme de droit et rêvant d'être avocate, s'est démarquée parmi les 13 francophones et 18 autres néerlandophones du concours de beauté.Avec ses 71 300 abonnés sur Instagram, elle avait déjà été nommée "Miss Réseaux Sociaux" avant la compétition."En tant que blonde, avec le rose comme couleur préférée et avec mon diplôme en droit déjà obtenu, je veux motiver notre jeunesse pour faire de ses rêves une réalité et leur dire de ne jamais baisser les bras", avait-elle indiqué dans son portrait, rapporte Le Soir Elle n'a en tout cas pas baissé les bras quand il lui est arrivé un petit accident sur la scène du concours : en se prenant les pieds dans sa robe, elle est tombée et a laissé son soutien-gorge sur scène. Ce qui ne l'a pas empêché de saluer le jury comme si de rien n'était.