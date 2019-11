VIDEO. Forest-sur-Marque : découvrez un cimetière pour animaux

Forest-sur-Marque : découvrez le cimetière des animaux

"Là, il y a Fripon qui est enterré...". Alain vient entrenir régulièrement la sépulture de ses chiens à Forest-sur-Marque, dans un cimetière réservé aux animaux de compagnie. Un rituel sacré pour lui, un acte d'amour qu'il accomplit ici depuis plus de 10 ans... "Je viens tous les 15 jours-3 semaines, explique-t-il. C'est bien, on peut venir se recueillir. Il y a toujours quelqu'un."De la plus simple à la plus imposante, on trouve ici 500 tombes environ, des stèles sous lesquelles reposent toutes sortes d'animaux domestiques. Pour leurs maîtres, des membres de la famille à part entière..."C'est comme un personne humaine pour nous, témoigne un couple venu s'occuper de la tombe de Pimprenelle. Ça parait bizarre. On nous dit : "Pour un lapin...". Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle me connaissait. Le soir, elle venait à côté de moi, elle mettait ses pattes sur moi. Elle m'a apporté beaucoup beaucoup d'amour."Beaucoup d'amour et parfois beaucoup d'argent, comptez une centaine d'euros pour une simple inhumation, une facture qui peut mème grimper jusqu'à plusieurs milliers d'euros dans certains cas. "On fait vraiment à la demande, c'est pour ça que chaque tombe est un peu différente, explique Jean-Michel Desmulliez, gérant du "Paradis des animaux". On s'adapte vraiment à la demande des gens."Chiens chats lapins mais aussi oiseaux cochon d'inde et mème reptiles, les animaux de compagnie ont aussi leur cimetière, un lieu de recueillement particulièrement fréquenté en cette période de fête de la Toussaint.