VIDEO. “La frite à dorer” à Wambrechies, élue meilleure friterie de France : nous sommes allés la tester !

"La frite à dorer" à Wambrechies, meilleure friterie de France

Le classement des 15 meilleures friteries 2019 1. La frite à dorer, Wambrechies (Nord)

2. La friterie Douvrinoise, Douvrin (Pas-de-Calais)

3. Les Maqueux D'Frites, Samer (Pas-de-Calais)

4. Le Beef’aur, Cambrai (Nord)

5. Central Frites, Bully-les-Mines (Pas-de-Calais)

6. Friterie Mollien, Calais (Pas-de-Calais)

7. Friterie chez Mel, Longeau-Percey (Haute-Marne)

8. Snack Jo, Orchies (Nord)

9. La friterie Morbecquoise, Morbecque (Nord)

10. Planet' Frites, Bully-les-Mines (Pas-de-Calais)

11. Bienvenue chez nous, Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)

12. Burger Magic, Aniche (Nord)

13. La Ch'tite Frite, Raillencourt-Sainte-Olle (Nord)

14. Friterie Marie, Les Pieux (Manche)

15. Friterie de la gare, Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais)

Comme chaque année, le site Les Friteries.com a publié son palmarès et pour 2020, le vainqueur est : "La friterie à dorer " à Wambrechies dans la métropole lilloise. Nous sommes allés la tester. Ce midi-là, de nouveaux clients attirés par cette récompense ou des fidèles faisaient gentiment la queue.Mais qu'est-ce qu'elle ont donc de plus ces frites ? "Elles sont bonnes, elles ne sont pas sèches... Elles sont savoureuses, les enfants adorent", avance un client. "C'est bien doré à l'extéirieur, moelleux à l'intérieur. Elles sont parfaitement cuites", explique un autre."Je travaille la frite fraîche, cuite au gras de boeuf, complète sobrement David Fontaine, patron de "La frite à dorer ". Avant de livre un autre secret : la quantité pour satisfaire le client : "On ne peut rien miser sur notre physique, rigole le patron. Alors, on met des belles quantités."En réalité, le classement de friteries.com réside d'abord dans la capacité des friteries à mobiliser leurs clients pour qu'ils mettent de bons commentaires sur le site. C'est la compilation de ces avis qui détermine le classement final. L'an dernier, la friterie de Wambrechies avait terminé deuxième. Cette année, le site, créé par un Nordiste, a évalué 1238 friteries en France et en Belgique. Sur les 15 meilleures friteries de France , 13 sont installées dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'année dernière, c'est la friterie "le Germoir", à Landas, qui avait été sacrée. Mais l'établissement avait décidé de ne pas se représenter cette année, souhaitant laisser "la place aux autres".