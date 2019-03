VIDEO. Gand : des collégiens se déguisent en “musulmans” et déclenchent une polémique

Déguisés "en musulmans", des élèves de rhéto suscitent l'indignation

"Scandaleux"

L’acharnement sur musulmans continue, ça s’accentue et prend des proportions inquiétantes.



👁vidéo méprisante du staff et élèves du collège «Melle» en Belgique...; HONTEUX ET JE DÉNONCE SANS RÉSERVE#polcan #polqc https://t.co/3ceD16P8Ir — Mohammed Aloui (@MohammedAloui04) 28 février 2019

L'image circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux et elle suscite de nombreuses réactions jusque dans la classe poltique belge. On y voit les élèves d'un collège de(près de Gand en Flandre-Belgique), "déguisés en Saoudiens". Certains imitent une prière muslmane. D'autres dérapent complètement : un élève a ajouté à son déguisement uneLes vidéos ont été tournées en plein "100 jours", une sorte de carnaval annuel, qui marque les 100 jours avant la fin des cours. Chaque année, un thème est choisi : après "Les touristes", "Les années 20", cette année, c'était "".La direction du collège soutient les élèves et revendique avoir choisi ce thème. "Les autres thèmes n'ont pas été épargnés non plus en matière de clichés, explique à Het Laaste Nieuws Jan De Gendt du collège Paters Jozefieten . L'ambiance des 100 jours se rapproche de celle du carnaval. (...) Il faut contextualiser l'événement dans le cadre d'une semaine "ludique". Et il ajoute : "Nous regrettons profondément si quelqu'un, au sein ou à l'extérieur de l'établissement, a été heurté ou s'est senti humilié par les 100 jours du collège.Des représentants de la communauté musulmane belge ont réagi vivement à ce "carnaval" : " Ce n'est plus une simple fête déguisée,. Et on ne s'attendrait justement pas à ce que ce genre de choses soit autorisé dans une école catholique", explique une ancienne élève. "Qu'ils se déguisent n'est pas un problème, ajoute Büsra Altinkaya, un musulman engagé dans la vie politique locale. Mais qu'ils imitent l'appel à la prière et la prière elle-même est scandaleux. De la sorte, ils humilient l'essence de notre foi".Pour apaiser la polémique, le collège a décidé d'organiser un moment de dialogue et d'enseignement autour des religions pour amener les élèves à aller au-delà des clichés.