VIDEO. RC Lens : à presque 100 ans, elle ne rate aucun match à domicile de son équipe favorite

Tout en haut de la tribune,, suit attentivement l’évolution de son équipe de foot préférée :Depuis plus de 30 ans, la presque centaine. C’est au décès de son mari qu’elle commence à s’intéresser au ballon rond. La fille de Georgette, Sylvianne, ressent le besoin de se rapprocher de sa mère. Elle décide de l’emmener au stade. Là-bas, l’ambiance séduit le duo : elles se prennent au jeu et reviennent dès qu’elles en ont l’occasion. Les supporters, « c’est un peu une famille », raconte Sylvianne.Avec le temps, Georgette est devenue la « mamie officielle » du club lensois. Toujours à la même place,, elle est bien connue du stade. Dans les tribunes, «rapporte sa fille» Pour preuve, des joueurs ont souhaité la rencontrer, à l’instar de Wallid Mestoub. « On aurait dit mes frères, se souvient Georgette. J’avais l’impression qu’ils faisaient partie de la famille tellement ils étaient gentils. »Elle sait déjà qu’, à l’occasion du match qui opposera Lens à Niort. En attendant, c’est entourée de ses proches qu’elle souffle ses bougies. Son vœux pour son centenaire ?, les Sang & Or peuvent encore exaucer le souhait de Georgette...