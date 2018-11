VIDEO. Gilets jaunes en Belgique : 400 casseurs s'en prennent à la police, nuit d'émeute devant un dépôt pétrolier

Une nuit d'émeute. Elle s'est déroulée au niveau d'un dépôt pétrolier Total situé sur l'autoroute E19 à(entre Mons et Charleroi, dans la partie wallonne de la Belgique). Le mouvement des gilets jaunes a été complètement noyauté par des manifestants venus pour casser et s'en prendre à la police.Desont été projetés et des poteaux d'éclairage ont été couchés sur le sol. Les casseurs ont également lancé des projectiles, pierres ou morceaux de bois...Ces casseurs, le plus souvent cagoulés, ont filmé leur action. Leur vidéo intitulée, a été diffusée en direct sur Facebook. On y entend les manifestants crier : "Mets le feu!", "Fils de p...! Bande de chiens!".30 personnes ont été interpellées suite à ces émeutes, selon RTL.be . A 6h du matin, l'autoroute E19 était toujours bloquée.Le mouvement des gilets jaunes est actif en Belgique depuis quelques jours, uniquement en Wallonie . Il proteste également contre le prix du carburant.