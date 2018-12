VIDÉO. Gilets jaunes : une plus faible mobilisation mais des heurts dans le Nord et le Pas-de-Calais pour l'Acte VII

L'A16 bloquée dans les deux sens

Gaz lacrymogène et quelques coups de matraque pour éviter un blocage du périphérique lillois #Lille #acte7 #giletsjaunes pic.twitter.com/zivTyZhlqu — Matthieu Brandely (@m_brandely) 29 décembre 2018

Des gilets jaunes qui tentent d’aller vers le périphérique Sud de #Lille, repoussés par la police pic.twitter.com/puEbMaRLCo — Arnaud Dufresne (@VdnAdufresne) 29 décembre 2018

Rassemblements interdits au Nouvel an

Les Gilets jaunes du Nord et du Pas-de-Calais ont mené quelques actions ce samedi 29 décembre, le septième depuis le début du mouvement, mais rien de comparable avec les semaines précédentes.La matinée a surtout été marquée par: une marche pacifique te autorisée s'est d'abord lancée en direction du centre-ville. Près de 70 personnes, à l'intérieur, tenaient à se désolidariser d'une partie du mouvement et notamment des casseurs.Un autre rassemblement, plus important, s'est tenu en milieu de matinée :venues du Calaisis mais aussi de Dunkerque, Saint-Omer ou Boulogne-sur-Mer ont pris la direction de à hauteur de l'échangeur n°51 (Saint-Folquin).La circulation a pu reprendre vers, après l'intervention des CRS.Une manifestation a également été organisée à Lille, comme tous les samedis depuis le début du mouvement. La mobilisation était toutefois plus faible :contre le double les semaines précédentes.La manifestation a toutefois été perturbée par plusieurs heurts, notamment au niveau de la Porte des Postes lorsque les manifestants ont tenté de faire irruption sur le périphérique sud, avant d'être repoussés par la police, comme l'ont constaté des journalistes de CNews et La Voix du Nord.: l'un, disant souffrir du dos, est resté assis contre un mur en attendant les sapeurs-pompiers, l'autre avait une blessure ensanglantée au crâne, selon l'AFP.Un photographe de presse, une grenade ayant rebondi et explosé entre ses jambes, tandis qu'une équipe de télévision a été prise à partie par des manifestants.Au total, six personnes ont été interpellées, selon la préfecture. Interrogés par l'AFP, la préfecture et les pompiers n'avaient pas connaissance de blessés.Plusieurs autres actions, plus modestes, ont été organisées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Comme sur ces images, à Sin-le-Noble près de Douai.D'autres rassemblements se sont également tenus àou à, où un barrage filtrant a été mis en place.Outre le froid et les fêtes, l'imminence du réveillon du Nouvel an pourrait expliquer la faible mobilisation : des actions sont prévues pour la nuit de la Saint-Sylvestre.À tel point que la préfecture du Pas-de-Calais a pris les devants en interdisant, par des arrêtés, les rassemblements le long de l'A16 à Calais et autour du rond-point des Vaches à Hénin-Beaumont, de lundi 31 au matin au mardiau soir.