VIDÉO. Grève du 5 décembre : enseignante, cheminot, aide-soignant... pourquoi se mobilisent-ils ?

Laurie Rohart

Grève du 5 décembre : enseignante, cheminot, aide-soignant... pourquoi se mobilisent-ils ?

Maxime Lenfant

Benjamin Lemaire

"Actuellement je gagne 2000 euros net. Avec le système actuel, j'aurais dû gagner 2600 euros de pension quand je serai en retraite. Avec le système à point je gagnerai 1700 euro, net.Tous les enseignants gagneront de 30 à 40% de moins sur leur retraite, et donc ça nous semble être un système profondément injuste qu'il faut combattre.""Pour un cheminot, c'est dans les environs de 600 euros de perte par mois. À la base, quand je suis rentré à la SNCF, c'était retraite à 55 ans pour les cheminots sédentaires, et 50 ans pour les conducteus.On me dit que je vais devoir partir à la retraite à 62-64 ans, avec en plus une perte de ce que j'aurais dû avoir si rien n'avait bougé, donc ça la fout mal.""Mon salaire actuellement est de 1500 euros net. À l'heure actuelle, on peut avoir un départ en retraite à 57 ans, ce qui ne sera plus possible avec la réforme Macron car la pénibilité pour l'instant n'est pas reconnue.Pour nous, en tant qu'aide-soignants, c'est le flou artistique. On ne sait pas où on va aller au niveau de la retraite et on aura certainement aussi une baisse de notre pension de retraite."