VIDEO. Le groupe pop III Vagues revisite Les Corons de Pierre Bachelet

III Vagues réinvente, Les Corons, la chanson de Pierre Bachelet

Un dépoussiérage étonnant. Une version très 2019. Basse hypnotique, sons électros et guitare électrique nerveuse, le tout agrémenté de choeurs d'enfants. Le groupe pop lillois III vagues , trio fondé en 2015, a décidé de s'attaquer au tube de Pierre Bachelet, "Les Corons" (1982).Pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que Perrine, la chanteuse du groupe, est la petite-fille de Marcel Barrois, mineur de fond et figure du bassin minier : il était Président de l'URSM (Union régionale des syndicats des mineurs retraités et veuves du Nord/Pas-de-Calais)."Avec cette reprise, nous voulions rendre hommage à nos racines, nos parents et grands parents, notre enfance, nous voulions raconter notre histoire. Et surtout, nous voulions clamer notre amour pour le Nord et ses enfants, notre région, notre terre", explique le groupe.Hymne régional repris au stade Bollaert à chaque match du RC Lens, "Les Corons" est une chanson régulièrement reprise par des artistes en tous genres. Dernière en date : la chanteuse Juliette dans une version dépouillée, au piano