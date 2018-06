VIDEO. Il y a 80 ans, un match de Coupe du Monde a eu lieu à Lille

Coupe du monde 1938 : Suisse-Hongrie à Lille

12 juin 1938.qui a lieu en France. La Suisse rencontre laà Lille. Au Stade Victor-Bouquey.A l'époque, ce stade déjà bien vieillot (inauguré en 1902) accueillait les matchs de l'Olympique lillois. Près de la Deûle et du pont entre Lille et Lambersart, l'ancêtre du stade Henri-Jooris.L'affiche attire du monde. Lan'a pas à l'époque l'impact médiatique d'aujourd'hui. Mais être une des 11 villes hôtes de l'événement qui a lieu pour la 1ère fois en France est important pour la ville de. "On avait pris des places à 20 francs, racontait en 1998 Paul Hurseau, ancien journaliste à Nord -Matin et jeune spectateur à l'époque. On était les yeux écarquillés sur cette équipe hongroise."17 000 personnes dans le stade à 17h et les caméras de la télévision. Il ne reste dans les archives que quelques secondes du match Suisse-Hongrie. Les voici avec le commentaire d'époque.



Les deux buts marqués par la Hongrie n'ont pas été filmés. Le match se termine sur un 2-0 qui élimine les Suisses. La Hongrie ne perdra qu'en finale face à l'Italie.



En 1998, la France accueille pour la 2ème fois la Coupe du Monde. Mais cette fois, il n'y aura aucun match à Lille, faute de stade à la capacité suffisante... Lens en profitera avec notamment un France-Paraguay historique !