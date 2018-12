VIDÉO. De l'importance des cabines de plage dans les films de vacances !

Le filmeur et la cabine de plage (La séquence du filmeur 39/40)

De l'importance des cabines de plage dans les films de vacances !

Cayeux-sur-mer, ce cinéaste amateur des années 60, posait sa caméra sur les galets pour avoir sa cabine de plage en arrière-plan. - Corine Zongo-Wable et Olivier Sarrazin

© DR

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC ▶ tous les jours sur le site http://hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube

▶ tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France Si vous aussi êtes en possession de films amateurs, films de famille, films d'entreprise, vous pouvez contacter l'association Archipop au 03 44 22 50 55 ou via contact@archipop.org



Même si les enfants grandissent trop vite, la cabine de plage, elle, ne change pas...écrit et réalisé par Corine Zongo-Wable et Olivier Sarrazinjouissait déjà de salors des éternels étés de la baie de Somme.Il a filmé tout au long de sa vie ce chalet remplie d’objets hétéroclites, de rires d’enfants, et de siestes ensoleillées. Située sur le chemin de planche de, sa cabine était dès 1939, la vedette de son tout premier film en noir et blanc.Les femmes y amenaient les enfants après l’école, installaient les chaises longues et oubliaient leurs progénitures pendant une heure, au moins.Et puis pour les dimanches, les vacances, pourquoi chercher plus loin puisqu’ils l’avaient, elle, leur seconde maison ? Avec même de petits rideaux vichy aux fenêtres.Seaux, pelles, bouées, chaises et table pliante, tous les accessoires du bonheur balnéaire se trouvaient là, à leur portée. La promenade sur les planches permettait de s’imaginer à Deauville et d’afficher sa fierté de propriétaire, tandis que les baigneurs rêvaient d’avoir un jour leur propre cabine.Si quelques planches de bois nous attendent tous un jour, celles de Raymond ont la jolie découpe d’une cabine de plage.