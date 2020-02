VIDEO. Tempête Ciara - Insolite : découvrez le championnat des Pays-Bas de vélo contre le vent

© Eneco NK Headwind

De ploegen fietsen nu ook. Dit is geen slow motion beeld. 💪#nktegenwindfietsen pic.twitter.com/uv1LrKr6JX — NK Tegenwindfietsen (@NKTegenwind) February 9, 2020

Une course à vélo qui n'a lieu que si, et seulement si, il fait un vent à décorner les boeufs... Il fallait y penser, les Néerlandais l'ont fait. Ça s'appelle la NK Tegenwindfietsen (championnat des Pays-Bas de vélo contre le vent).La 6ème édition avait lieu ce dimanche en pleine tempête Ciara. Ça se passait à environ 1h30 de Lille au sud des Pays-Bas en Zélande, sur un pont-barrage appelé le Oosterscheldekering. Il mesure environ 9 km de long et est exposé en plein vent, au milieu de la mer du Nord.Ce championnat des Pays-Bas de vélo contre le vent se court sur des vélos de ville, uniquement si le vent est de face, au minimum de force 7 (50-60 km/h). Cette année, il était de force 9.Environ 250 Néerlandais ont participé à cette 6ème édition, "particulièrement réussie", selon les organisateurs qui affirment que c'était même "l'édition la plus difficile" depuis la création de la course. C'est un certain Max de Jong, 25 ans, qui l'a emporté en parcourant les 8,5 km en 20 minutes et trente secondes.Une des vidéos postées (ci-dessous) par les organisateurs vaut le détour. Il est bien précisé qu'elle n'est pas en slow motion, mais à vitesse réelle !