VIDEO. Insolite : quand l'enseigne nordiste Leroy-Merlin ouvre un magasin en Afrique du Sud, c'est la fête !

Leroy Merlin South Africa A true LEROY MERLIN South Africa welcoming

Leroy Merlin South Africa Watch as our first customers enter

Images d'archives du 1er magasin Leroy-Merlin / © Leroy-Merlin

Des chants, des applaudissements, des sourires... A l'heure H, quand le magasin de bricolagea ouvert pour le 1ère fois ses portes ce vendredi àen Afrique du Sud, l'ambiance a été à la fête.Les salariés, habillés en vert, ont formé une haie d'honneur pour les clients, visiblement heureux de cette inauguration. L'enseigne nordiste de bricolage semble avoir suscité une certain enthousiasme. Il faut dire que c'est le premier magasin ouvert dans ce pays d'Afrique, toujours en difficulté économique, parLe groupe basé à Lezennes, qui fait partie de la galaxie, est déjà implanté dans de nombreux pays d'Europe, en Chine ou au Brésil. C’est son premier magasin ouvert à l’étranger depuis dix ans, sur un marché en devenir. Un magasin expérimental avait été ouvert à Johannesburg en mai 2017. Deux autres sont prévus dans les années qui viennent. "Nous avons la capacité non seulement de prendre des parts de marché, mais aussi d’accroître le marché mondial grâce à de nouvelles pratiques, de nouvelles offres et de nouveaux services", a expliqué le PDG de Leroy Merlin SA, Cedric Sennepin "Leroy Merlin suit les traces de Décathlon et de Paul (NDLR : deux autres enseignes nordistes), qui ont récemment ouvert des boutiques dans la capitale sud-africaine", précise le site Business France. La Voix du Nord, qui a repéré ces vidéos , souligne avec justesse qu'elle permet de mesurer le chemin parcouru depuis la création par Adolphe Leroy et Rose Merlin du premier magasin de bricolage de la marque à... En 1923 !fait partie du groupe Adeo, qui emploie 89 000 personnes dans le monde.