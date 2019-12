VIDEO. “Je suis surpris, ça m'arrive jamais” : Dany Boon ironise en recevant le Grand Prix de l'humour de la SACEM

Dany Boon reçoit un prix de la SACEM

"Et le Grand prix de l'humour est attribué à Dany Boon !". En début de semaine, la SACEM remettait ses prix aux professionnels de la création. Alain Souchon, DJ Snake, Oxmo Puccino, Clara Luciani font partie du palmarès aux côtés de l'humoriste nordiste. Un prix moins prestigieux que les plus médiatiques Cesar ou Victoires de la Musique mais qui a permis à Dany Boon de faire passer avec humour un message un peu... amer."Je suis surpris, ça m'arrive jamais", a ironisé l'acteur-réalisateur dans une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook. "Je suis heureux d'avoir enfin ce prix surtout que j'ai arrêté le one-man show ! Je le prends un peu comme un message, un peu merci au revoir..."Son dernier spectacle "Dany Boon des Hauts-de-France" date en effet de 2017-2018. Il fêtait les 25 ans de sa carrière sur scène et ses adieux officiels. Dany Boon a décidé de se consacrer au théâtre et au cinéma. "J'arrête le one-man show, mais je vais continuer le cinéma. Et ça marche un p'tit peu, donc cha va", avait-il expliqué en 2018. Dany Boon a souvent répété son agacement face aux prix qui boudent régulièrement son travail malgré un succès populaire incontestable. «Il faut savoir aussi reconnaître le succès, le plébiscite. On fait du cinéma pour le public. Dommage : c’est la fête du cinéma et on n’y est pas », avait-il notamment lancé en 2009 lors de la cérémonie des Cesar.l a notamment milité pour la création d'un Cesar du public, récompense qu'il a finalement obtenue pour son film "Raid dingue" en 2018