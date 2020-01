VIDEO. Lambert Wilson incarne De Gaulle dans un nouveau film consacré à la vie du Général

Bande d'annonce de Gaulle

Des scènes tournées dans le Dunkerquois

C'est pour un nouveau biopic nommé "De Gaulle" que Gabriel Le Bomin rassemblera les acteurs Lambert Wilson et Isabelle Carré. Car ce film ne se veut pas centré seulement sur celui devenu plus tard président de la République ou l'Appel du 18 juin. La biographie retrace aussi sa relation avec sa femme, Yvonne.Cette première bande d'annonce, sortie le 7 janvier, dévoile des premières scènes.Certaines scènes ont été tournées dans la région. Une soixantaine d'enfants du Dunkerquois ont participé au tournage.La famille de Gaulle est liée au Nord et au Pas-de-Calais. Charles de Gaulle est né à Lille en 1890, sa maison natale est d'ailleurs en rénovation. Yvonne de Gaulle est aussi originaire de la région. Elle est née à Calais.Le réalisateur, Gabriel Le Bomin, est connu pour plusieurs documentaires historiques et des films Les fragments d'Antonin (2005), Nos patriotes (2017), avec Marc Zinga, Alexandra Lamy ou encore Louane Emera. La sortie du film "De Gaulle" est prévue le 4 mars 2020.