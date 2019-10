VIDÉO. Ligue des Champions : le LOSC arrache le nul contre Valence mais est quasiment éliminé

LOSC - Valence : les réactions

Christophe Galtier : "Je suis déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont fait un vrai match de Ligue des champions avec beaucoup d'intensité, de rythme et d'envie d'aller vers l'avant. Il y a un sentiment de frustration de ne pas gagner même si on égalise dans le temps additionnel, on a dominé de façon importante à mon sens mais sans concrétiser nos occasions. C'est notre match le plus abouti dans la compétition, mes joueurs ont fait le match que j'attendais sur l'état d'esprit et l'animation, en proposant du jeu vers l'avant mais avec malheureusement quelques maladresses sur le plan offensif et défensif. On a travaillé ce système (à trois défenseurs) hier et on a répété certaines choses ce matin à l'entraînement. Quand on bouscule un schéma défini depuis 16 ou 17 mois, il faut l'adhésion des joueurs et, à partir du moment où on l'a, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Maintenant, il va falloir répéter ça dans trois jours contre Bordeaux."

Mike Maignan : "Tout d'abord, on est déçu du résultat car on voulait la victoire. Après on s'est battu pour ne pas perdre car on savait que si on ne prenait pas de point c'était la fin de l'aventure. C'est un but qu'on est allé chercher avec la rage. On savait que le match serait compliqué mais on a montré un gros état d'esprit et ce but nous fait du bien. On n'est pas totalement satisfait mais c'est quand même un encouragement. Les adversaires sont habitués à notre 4-4-2 et on les a surpris en jouant en 3-4-3. On a su les mettre en difficultés, on a défendu en avançant. On a eu deux matches un peu plus compliqués (en championnat), on a parlé avec le coach et là on a retrouvé la vraie image du Losc. Il nous manque l'efficacité devant comme derrière. C'est deux points à régler qui peuvent tout changer. Tant que ce n'est pas fini, on peut toujours y croire (pour la qualification)."

Albert Celades (entraîneur de Valence) : "L'équipe ne s'est sentie à l'aise dans aucun secteur, on a eu du mal à jouer dans le camp adverse et c'était l'une de nos plus mauvaises performances. Lille a joué dans un schéma inhabituel, en laissant sur le banc plusieurs titulaires habituels, mais je ne pense pas que ce soit la raison de notre prestation ce (mercredi) soir. Lille nous a fait reculer et a beaucoup de mérite. On sait qu'on n'a pas fait un bon match et qu'on doit s'améliorer si on veut se qualifier."