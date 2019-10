VIDEO. Lille, Le Crotoy, Saint-Valery, Calais... Alain Souchon évoque les Hauts-de-France dans son nouvel album

Alain Souchon - Presque [Face AA] (Clip officiel)

"A Lille, sur la Grand'Place, par un jeu subtil de glaces, j'avais son profil de face...". L'une des nouvelles chansons d'Alain Souchon débute par ses mots... très nordistes. "Presque" raconte l'histoire d'une "presque" amourette façon Alain Souchon, avec poésie et légèreté."Âme fifties", titre qui donne son nom à l'album, se déroule en Baie de Somme. Alain Souchon y évoque son enfance dans les années 50. "Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy", chante-t-il en ouverture d'une ballade au piano et précise ensuite : "En face de Saint-Valery" (sans prononcer le "e", bravo !)Un peu plus loin, il évoque "les gens de Paris", touristes sur les plages : "Les premiers baisers sages qui rendent fiers, dans les cabines de plage derrière..." Et il chante même : "La Picardie est belle".Une troisième chanson fait un clin d'oeil à la région. Dans "On s'ramène les cheveux", qui évoque l'Angleterre, Alains Souchon cite Calais : "Là le train vient s’allonger d’une manière un peu intime. Le long du bateau à quai à Calais-Maritime".Alain Souchon aime visiblement les Hauts-de-France. Il y vient souvent, a chanté la Côte d'Opale l'an dernier dans l'album "Les gens du Nord" et rend visite régulièrement à un de ses meilleurs amis à Lille.Surtout, il y a 20 ans pile, il évoquait la région dans "Le baiser" , une de ses plus belles chansons."Marchant dans la brumeLe cœur démoli par uneSur le chemin des dunesLa plage de Malo Bray-DunesLa mer du Nord en hiverSortait ses éléphants gris vertDes Adamo passaient bien couvertsDonnant à la plage son caractèreNaïf et sincère "En 1983, dans "On avance", Alain Souchon évoquait égalemenr la Baie de Somme : "Des villas, des mimosas, Au fond de la baie de Somme".11 ans après son dernier album, Alain Souchon, 75 ans, va partir en tournée. Elle passera par la région : Anzin le 3 novembre, le Zénith d'Amiens le 29 janvier 2020, Sceneo à Longuenesse le 1er février et le Zénith de Lille le 8 février 2020.