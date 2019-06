VIDÉO. Lille-Hardelot : près de 8000 coureurs ont pédalé sous un soleil de plomb

Lille-Hardelot : près de 8000 coureurs ont pédalé sous un soleil de plomb

Les paysages du Boulonnais se méritent, après 160 kilomètres d'efforts. Partis du Zénith de Lille pour la huitième édition de Lille-Hardelot, près de 8000 personnes ont traversé le Nord et le Pas-de-Calais vers la côte... plutôt gâtés par la météo On a vu de tout sur les routes, du vélo-tandem au trois-roues en position couchée. Ou encore ce coureur, courbé sur le vélo de son grand-père. "Je lui rends un petit peu hommage en le faisant" explique-t-il, avant d'ajouter : "Je pense que je vais finir. Le vélo, est-ce qu’il finira ? Ça, je le sais pas. Mais s’il faut finir à pied, je finirai à pied !"Lorsqu'on l'a retrouvé, un peu plus loin sur la route, le jeune homme était toujours serein : "Pour l’instant ça roule ! Ca déraille un peu, mes mains sont noires, mais… ça passe !"Cinq à dix heures de route plus loin, selon le gabarit et le vélo, la ligne d'arrivée attendait les plus braves. "Arrivée niquel, pas de problèmes musculaires, aucun problème mécanique !" confie une cycliste. Et pour les plus téméraires, l'eau était à 14°C, à la plage d'Hardelot...