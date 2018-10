VIDÉO. Loon-Plage : Milko Potisek a survolé la Ronde des Sables

Milko Potisek Loon plage Round2 ✅ Enfin j'accroche la course de Loon plage à mon tableau de chasse. Ça fait du bien de retrouver la plus haute marche du podium! Merci à Dragon pour le super boulot, ma Yamaha a...

Loon-Plage : Milko Potisek a survolé la Ronde des Sables

Milko Potisek, Vainqueur de la Ronde des Sables 2018 ; Adrien Van Beveren, vainqueur de l'Enduropale 2014-2015-2016 ; Camille Chapelière, Champion de France sur sable 2016 - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et Emmanuel Quinart. Montage d'Antonio Da Fonseca

Il n'a laissé aucune chance à ses poursuivants. Malgré un départ mitigé, le pilote de Cassel n'a pas eu grand mal à remporter dimanche, sa première victoire sur la compétition."Je suis parti dans les cases et j'ai pris mon temps comme à Berck" analysait-il après la course. "Mais par contre,et je suis vraiment content de gagner ici à Loon-Plage !, ça fait longtemps que ça me trottait et je suis souvent passé à côté !"Un autre Nordiste est, justement, passé à côté hier :. Le triple vainqueur de l'Enduropale, en préparation pour le prochain Paris-Dakar, a perdu un temps précieux à cause d'une avarie technique. "Ma moto est pas repartie au stand, on a dû changer la batterie, on a perdu cinq, six, sept, huit minutes je sais pas (...) définitivement pour moi le retour est compliqué mas je lâcherai pas et je compte bien retrouver le meilleur niveau !"Milko Potisek a été suivi au classement par trois Belges,. Le Picarda fini cinquième, et deuxième français.