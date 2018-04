LOSC : Christophe Galtier : "C'est un échec personnel"

Je ne trouve pas choquant qu'un directeur sportif puisse intervenir devant le groupe et pousser une colère

France 3 Nord Pas-de-Calais Suivez en direct la conférence de presse du LOSC avant son match contre Metz, samedi.

Il ne nous reste pas quatre matches, il nous reste un match, Metz

#Galtier "Comme je l'ai dit à mes joueurs, il ne reste pas 4 matchs, il n'en reste un : #LOSCFCM. C'est le seul auquel on pense aujourd'hui. Notre jeune équipe qui manque d'expérience, de références, a besoin du soutien du public" — LOSC (@losclive) 26 avril 2018

#Galtier "Metz ne sera pas rattrapé par la pression. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience, trois fois plus que chez nous. Le @FCMetz est aussi dans une obligation de résultat, mais il y a des défauts, comme nous, des qualités comme son duo Roux-Dossevi" #LOSCFCM — LOSC (@losclive) 26 avril 2018

"C'est un échec personnel", a reconnu jeudi l'entraîneur de Lille Christophe Galtier, avant-dernier de Ligue 1 et relégable à quatre journées de la fin de la saison."Oui, c'est un échec personnel, tout à fait.", a lâché le technicien nordiste en conférence de presse, à deux jours d'un match capital face à Metz, le dernier.Galtier n'a pas voulu faire de commentaires sur certaines informations parues dans L'Equipe cette semaine indiquant notamment que des joueurs étaient sortis en boîte de nuit deux jours avant la cinglante défaite à Marseille (5-1).Vous avez eu des informations qui sont très précises, et parfois moins précises, et vous pouvez aussi vous tromper. Mon objectif cette semaine était de préparer le match de Metz", a-t-il insisté.En revanche, Galtier a confirmé que Luis Campos, conseiller sportif du président, avait pris la parole après la rencontre au Stade Vélodrome: "Luis est intervenu dans le vestiaire mais je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit car je n'étais pas dans le vestiaire, j'étais sorti pour m'isoler un peu. C'est normal, je ne trouve pas choquant qu'un directeur sportif puisse intervenir devant le groupe et pousser une colère."Cinq jours après la déroute à Marseille, Galtier a souligné que la prochaine rencontre face à un concurrent direct pour le maintien constituait quasiment la dernière chance des Dogues."Il ne nous reste pas quatre matches, il nous reste un match, Metz. Ca sera très compliqué (si on ne gagne pas) et il faudra regarder encore les résultats des autres", a-t-il martelé. "Je sais que ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison."L'entraîneur lillois a égalementet de ne pas lui rajouter de pression supplémentaire."Comment voulez-vous que ce jeune groupe puisse supporter la pression de ses supporters? J'appelle les supporters à encourager cette équipe qui manque d'expérience. C'est une équipe qui a besoin de soutien et à qui on ne doit pas mettre de pression", a-t-il pointé.Enfin, Galtier a répété qu'il n'avait jamais songé à abandonner sa mission malgré les mauvais résultats: "Je n'ai jamais ouvert la porte pour quitter le navire."Lille, qui n'a plus gagné depuis onze matches, possède cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable, Toulouse, et est devancé par le barragiste, Troyes, à la différence de buts.